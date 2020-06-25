مشروعات تنتهى منها الإسكان يوليو المقبل.. منها "ممشى أهل مصر"

تستعد وزارة الإسكان للانتهاء من مشروعات سكنية وبنية تحتية خلال شهر يوليو المقبل، وكذلك تسليم وحدات للفائزين بها ومن أهم تلك المشروعات.

- المرحلة الثانية من محطة مياه جزيرة الدهب

تتابع وزارة الإسكان، توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة إنتاجية 160 ألف متر مكعب يوميا، والذى يتم تنفيذه على مرحلتين، بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميا، لكل مرحلة، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية يوليو المقبل.

وأكد سيد إسماعيل، نائب وزارة الإسكان البنية التحتية، أن وزارة الإسكان ممثلة فى قطاع المرافق، تبذل أقصى جهدها للانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب، لتوصيل المياه للمناطق الساخنة بمحافظة الجيزة قبل دخول موسم الصيف.

وأوضح سيد إسماعيل، أن الطاقة الإجمالية لمحطة مياه جزيرة الدهب، ستبلغ 800 ألف متر مكعب يوميا، بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع التوسعات، لخدمة 4 ملايين نسمة من سكان محافظة الجيزة، ولا سيما المناطق الساخنة، والتى تعانى من نقص كمية المياه نتيجة الزيادة السكانية والبناء العشوائى.

- الانتهاء من تطوير ممشى أهل مصر

قال جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، فى بيان رسمي إن الأعمال الجارى تنفيذها بممشى أهل مصر بمرحلته الأولى على كورنيش النيل بامتداد 2 كم بدءا من كوبرى 15 مايو وانتهاء بكوبرى إمبابة، من المتوقع الانتهاء منها خلال شهر يوليو المقبل ليكون متنفسا لسكان القاهرة، من ناحية الاستمتاع بمياه نهر النيل والمنشآت السياحية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى بممشى أهل مصر على كورنيش النيل.

- الانتهاء من عماران الاسكان المتميز فى دمياط الجديدة وتسليمها

قال محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، فى بيان رسمي بأنه تم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع و المرافق لـ41 عمارة بمشروع الإسكان المتميز غرب الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم 20 عمارة بالمشروع للفائزين بها فور الانتهاء من اعتماد مواعيد التسليم والتى من المقرر أن تكون خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري.