محافظ جنوب سيناء يفتتح ممشى أهل مصر بمدينة الطور

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء أحمد الألفي مدير أمن جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، ممشى "أهل مصر" بمدينة الطور بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر عشماوي السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، وعددًا من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه سيجرى إقامة عدد من الاستراحات والمظلات على شواطئ المدينة، لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين في صدور قرار من رئيس الوزراء بفتح الشواطئ أمام المصطافين.

وأكد اللواء خالد فودة، أن هذا الممشى يعد نقلة حضارية في مدينة الطور، وجرى تنفيذه على أعلى مستوى عالمي، ويقع الممشى على شاطئ القمر بطول 2 كيلومتر، وجرت إنارته وتجميله وتزويده بمعدات وأدوات النظافة.

ووجه المحافظ بإقامة حفل جماهيري مساء غدًا الخميس "ليلة عيد الأضحى" للاحتفال بافتتاحه مع مواطني طور سيناء، وافتتح المحافظ عدد 6 شاليهات لليوم الواحد على الشاطئ المقابل للممشى والتي تعتبر مكان للترفيه والتنزه لقضاء عطلة يوم واحد.

ووضع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء حجر أساس ممشى أهل مصر السياحي، في سبتمبر الماضي، وزود الممشى بكافة الإمكانيات والوسائل لراحة المواطنين وزائري المدينة، وجرى التنفيذ بالتصميمات، ووضع خطة ومراحل التنفيذ مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية منذ بداية أزمه كرونا خلال فترة التنفيذ.