وكيل زراعة دمياط يتفقد زراعات "الذرة الصفراء"

أجرى المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط جولة تفقدية بحقول الذرة الصفراء بنواحي مركز كفر سعد، اليوم، للوقوف على حجم الإنتاجية وتوعية المزارعين بشأن المستجدات، رافقه المهندس أحمد هيكل، مدير المكتب الفني بالمديرية، والمهندس لطفي شعبان، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية، والمهندس إبراهيم المنزلاوي، مدير شئون التعاون الزراعي.

وشدد "عبد السميع" على ضرورة تكثيف المرور الميداني والتواصل الدائم مع المزارعين وتوعيتهم بكافة المستجدات المتعلقة بالإنتاج النباتي كما تفقد وكيل الوزارة مزرعة الإنتاج الداجني بـ"عزب العرب" التابعة للتعاون الزراعي، مشيرًا إلى إهتمامه البالغ بتطوير المشروعات التابعة للمديرية، وتكثيف إنتاجها وضخ منتجاتها في السوق بأسعار تنافسية للمستهلكين.