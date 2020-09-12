الجيش اليمني يسيطر على مركز قيادة الحوثيين بالجوف

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم، سيطرتها على مركز قيادة ومنظومة الاتصالات اللاسلكية التابعة لميليشيات الحوثيين الخاصة بجبهة النضود شرقي مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية مساء الجمعة، إن الجيش الوطني يواصل ملاحقة فلول ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في جبهة النضود، بمحافظة الجوف، وتطهيرها من العناصر الحوثية، التي تلوذ بالفرار.

وأشار إلى أن قوات الجيش، تمكنت من السيطرة على مركز قيادة الميليشيا وغرفة الاتصالات اللاسلكية التابعة لها، في الجبهة ذاتها، إثر عملية نوعية نفذها الجيش مسنودين برجال القبائل.

وأسفرت العملية كذلك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير عدد من المدرعات التابعة لها.

وكانت قوات الجيش الوطني أطلقت الأحد الماضي، عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تطهير منطقتي الصبايغ وحويشان بالكامل، وتحرير مساحات واسعة في جبهة النضود.

وتكبدت ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة في هذه المواجهات، حيث نشر مركز سبأ الإعلامي، مساء الجمعة، مقطع فيديو حصاد للآليات والأطقم الحوثية التي تم تدميرها بمن عليها في جبهتي الصبايغ والنضود، شرق الجوف.