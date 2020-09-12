القصة الكاملة لـ "الطفل شقاوة".. يتحصل على ألف جنيه يوميا من التسول

كلفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي ومأموري الضبط القضائي بالوزارة، لفحص منشور تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى" فيس بوك"، بتواجد طفل في الثالثة عشر من عمره، يفترش الرصيف بأحدى شوارع العاصمة بوسط البلد، ويرتدى ملابس ممزقة وتبدو على وجهه آثار شجار وعراك ويدعى" شقاوة".

توجه الفريق المكلف بالمهمة على الفور لمكان تواجد الطفل، وظل يبحث عنه دون جدوى، إلا أنه تلاحظ تواجد طفل آخر يرتدى نفس الملابس التي كان يرتديها الطفل الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام الفريق باستدراج الطفل في الكلام، فأفاد أن الملابس التي يرتديها هي بالفعل نفس الملابس التي ظهر بها الطفل "شقاوة" على مواقع التواصل الاجتماعي بشارع قصر النيل، واستكمل أنه يوجد أطفال آخرون يمتهنون التسول ويقومون بتمزيق ملابسهم لاستعطاف المارة لحصولهم على مبالغ مالية وملابس وأطعمة ومشروبات.

قام فريق التدخل السريع المركزى والضبط القضائى بالوزارة، بتمشيط المنطقة وعُثر بالفعل على أربعة أطفال يتراوح أعمارهم بين الثالثة عشر والسادسة عشر، يفترشون الأرصفة ويمتهنون التسول، وعلى الفور قام الفريق بالتنسيق مع الأطراف المعنية

1. مسئولوا منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

2. مديرية أمن القاهرة قسم شرطة عابدين لمرافقة الفريق أثناء البحث عن الأطفال.

3. الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى بالوزارة لتوفير مكان آمن لإيداع الأطفال وتوفير متطلباتهم الأساسية.

4. تتبع أسر الأطفال الذين يتم استغلالهم في التسول ودراسة حالاتها، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية المعنية.

5. تقديم الدعم والإرشاد النفسى للأطفال ومتابعة حالاتهم النفسية داخل دار الرعاية.

وعلى الفور توجه أعضاء الفريق ومأمور الضبط القضائى بصحبة الأطفال المعثور عليهم لقسم شرطة عابدين وتم تحرير محضر قيد تحت رقم 2820 لسنة 2020 بإيداع الأطفال إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، وبالفعل تم إيداع الأطفال فوراً ليتلقوا أوجة الرعاية.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الفريق بتكثيف حملات البحث عن الأطفال بلا مأوى واتخاذ إجراءات جذب الأطفال من الشارع إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وبذل الجهود لدمجهم بأسرهم إذا كانت الأسر أهلا لرعايتهم، كما شددت بضرورة التنسيق مع مكتب السيد المستشار النائب العام ووزارة الداخلية للإبلاغ عن أي مجموعات تستخدم الأطفال من أجل التسول حتى لو كانت هذه المجموعات هي أسر الأطفال أنفسهم.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعى بالمواطنين عدم التسرع في الحكم على بعض "البوستات" التي قد تحوي وراءها حقائق أعمق من الصور مما يشجع بعض الأفراد على التمادي في استخدام الإعلام المجتمعي لنشر شائعات أو تضخيم قضايا.

وتوجهت الوزارة بالشكر لفريق التدخل السريع بالوزارة لسرعته في التوجه لأماكن تواجد الأطفال بلا مأوى وتدارك الأمور لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تتلقى شكاوى وبلاغات إنتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص فاقدى الرعاية على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل.