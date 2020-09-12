حالات الغرق يوم الجمعة سيناريو أسبوعي متكرر.. 3 حالات خلال 24 ساعة

يوم الجمعة أصبح هو اليوم الاعتيادي لظهور حالات الغرق، وهو ما ظهر خلال الأسابيع الماضية، والتي شهدت العديد من حالات الغرق في الشواطيء المصرية، منها من ظهرت جثته فور غرقه، ومنها من غابت لأيام حتى ظهرت، فيما اختفت منها جثث ولم يظهر لها أثر قط، واكتفى أهل الغرقى فيها بصلاة الغائب على فقيدهم.

أمس الجمعة، ظهرت 3 حالات غرق منذ الصباح وحتى ساعات متأخرة من المساء، أولها مع وفاة الشاب إسلام نصر، ابن قرية نديبة بدمنهور، البالغ من العمر 20 عاما فى قرية كازبلانكا بالإسكندرية قبل أن ينتشلوا جثته.

كما ظهرت حالة غرق لشاب يدعى معتز عبدالستار المحلاوى، البالغ من العمر21 عاما، وذلك فى مصيف بلطيم بشاطئ قرية الزهراء، وتم انتشاله بواسطة غواصين الخير.

ومنذ ساعات قليلة، غرق أحد الشباب فى مياه نهر النيل، بالقرب من أرض الغزال فى محافظة الجيزة، ولم تظهر جثته إلى الآن.

تحدث الغواص إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، وأحد المشاركين في محاولات إنقاذ الغرقى بالآونة الماضية حول هذا الشان، لافتُا إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في غلق الشواطئ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وخاصة عقب حالات الغرق المتكررة في الآونة الأخيرة.

المالحي: الزحمة سبب تكرار الحالات.. ومفيش وعي من المواطنين

وقال "المالحي" لـ"الوطن"، إن الاستهتار من المواطنين، يعني بالتبعية تكرار حدوث حالات الغرق، خاصة وأن الشاطئ ليس به أي منقذين، وأعداد المصطافين كبيرة منهم من يقف على الصخور ومنهم من ينزل إلى المياه.

وعن تكرار حالات الغرق يوم الجمعة، قال: "أنا حاسس إنى كل يوم جمعة المفروض اشتغل حانوتى، بسبب حالات الغرق الكتير اللي بتجيلي، والله حرام مفيش اهتمام ومفيش وعى".

وتابع: "يوم الجمعة بالأخص الناس بتكون كثير جدا فى الشواطئ والمفروض الشواطئ مغلقة وبالتالى مفيش منقذين ولذلك عدد الغرقى يوم الجمعة بيكون كثير".