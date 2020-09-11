نوال الزغبي عن حريق مرفأ بيروت الجديد: "عاملين زي شاهد ما شافش حاجة"

عبرت المطربة نوال الزغبي، على حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن غضبها الشديد لما يحدث في لبنان من دمار، خاصة بعد اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت أمس الخميس.

وعلقت الفنانة اللبنانية قائلة: "اللي عم بيصير بلبنان متل مسرحية شاهد ما شافش حاجة ما عنا دولة‬⁩ ⁧لبنان‬⁩".

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية، أفادت بوصول سيارات تابعة لفوج إطفاء بيروت والدفاع المدني إلى مرفأ بيروت، وتعمل على إخماد الحريق، كما حضرت فرق من الصليب الأحمر.وقال مصدر عسكري لبناني، إن حريقًا اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ودعا مصدر عسكري لقناة "LBCI" اللبنانية، المواطنين إلى الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق المجاورة له.

وكان موقع "العربية"، قد أعلن في نبأ عاجل، عدم تسجيل إصابات بشرية في حريق مرفأ بيروت، بينما جرى تسجيل حالات ضيق تنفس.

وقال مدير مرفأ بيروت لوسائل إعلام محلية: "من المبكر معرفة سبب الحريق".