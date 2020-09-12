ضبط 6 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية في أسوان

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن أسوان، اليوم، من ضبط مجموعة من المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وبانجو بنطاق مراكز محافظة أسوان الـ5 "أسوان، دراو، كوم امبو، نصر النوبة، إدفو".

وبحسب بيان إعلامي صادر من مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، "تبلغ للواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، بضبط 6 متهمين وكمية من البانجو تزن 2 كيلو جرام و 4 أسلحة نارية وسلاح أبيض".

جرى تحرير محاضر شرطية بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق.