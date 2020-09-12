تفاصيل فتح باب تعيين مهندسين وفنيين جدد في السكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد، باب التقدم لتعيين أفراد جدد بها، في وظائف مهندسين وفنيين، حيث يأتي ذلك في إطار التطويرات، التي تقوم بها الهيئة، لتقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

ما الوظائف المطلوبة للتعيين بهيئة السكة الحديد؟

الهيئة أعلنت احتياجها لفنيين، ومهندسين بالدرجة الثالثة في تخصصات ميكانيكا وكهرباء وإتصالات والكترونيات ومدني وعمارة.

والفنيين في تخصصات فني براد رابع، فني ميكانيكي رابع، وفني كهرباء رابع، فني مناورة رابع، وفني حركة وبلوك رابع، وفني صيانة وتجديدات سكة رابع، وفني مزلقان رابع، ومشرف قطارات رابع، ومساعد قطار رابع، وصراف تذاكر رابع.

أين ستكون مناطق العمل بالهيئة؟

سيتم الاختيار والتعيين بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية والفنية.

كم عدد الذين سيتم اختيارهم للتعيين؟

سيتم اختيار أفضل 150 مهندسًا لتعيينهم بالهيئة، وأيضا 1000 فني.

ما الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف المهندسين؟

يشترط في المتقدم أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريس الهندسة شعبة ميكانيكا ـ كهرباء ـ اتصالات ـ إلكترونيات ـ مدني ـ عمارة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها.

كما يشترط أن يتمتع بلياقة صحية وفق لائحة الهيئة الطبية والنفسية وأن يجتاز الاختبارات، التي تجريها الهيئة لهذا الغرض بنجاح، وأن يكون مقيدًا بنقابة المهندسين وغير مكلف بأي جهة، وألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة في تاريخ الإعلان.

ما التقدير الذى يشترط أن يكون حاصلاً عليه المتقدم لشغل وظيفة مهندس؟

المتقدم عليه أن يكون حاصلا على تقدير عام تراكمي لا يقل عن جيد، وأن يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمناطق المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي قبل تاريخ الإعلان، وأدى الخدمة العسكرية أو معفى نهائي منها، على أن يستبعد من يتضح عدم انطباق هذه الشروط عليه حتى بعد إعلان النتيجة.

ما الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف الفنيين؟

يشترط في المتقدم أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو متوسطة ويكون لدية خبرة في كل التخصصات التي تم الإعلان عنها.

ما الرسوم التي يتحملها المتقدم لوظيفتي المهندس والفني؟

يتحمل المتقدم مبلغ 200 جنيه تورد للهيئة بحوالة بريدية باسم "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" قيمة إجراء الاختبارات لا ترد في حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم، علمًا بأنها ستتلقى طلبات التقدم للمسابقة، خلال الفترة من 12 حتى 22 سبتمبر الجاري.