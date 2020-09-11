السكة الحديد تبدأ الكشف النفسي للعاملين بعد واقعة مجند قطار المنصورة

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اتخاذ إجراءات تجاه جميع العاملين بطوائف التشغيل، بعد تكرار واقعة تجاوز الكمسارية فى حق ركاب القطارات، وكان آخرها تنمر رئيس قطار رقم 948 المنصورة/القاهرة، بمجند بالقوات المسلحة، بسبب عدم إمتلاكة لثمن تذكرة القطار، وتدخلت سيدة القطار، لدفع قيمة التذكرة نيابة عن المجند.

وطالب الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، من قيادات السكة الحديد، بأهمية الارتقاء بسلوك العاملين بهيئة السكك الحديدية وخاصة المتعاملين مع الجماهير، مثل رؤساء ومشرفى القطارات وصرافى التذاكر وخدمة العملاء، وكيفية تطوير وتنمية قطاع الموارد البشرية بالهيئة.

وزير النقل يشدد على ضرورة التعاقد مع معاهد تدريب وجامعات متخصصة فى مجال القياسات النفسية والسلوكية للعاملين المتعاملين مع الجمهور

وشدد وزير النقل، خلال اجتماعه، أمس، بقيادات السكة الحديد، بضرورة التعاقد مع معاهد تدريب وجامعات متخصصة فى مجال القياسات النفسية والسلوكية للعاملين المتعاملين مع الجمهور، بالاشتراك مع الهيئة فى تدريب العاملين، إلى جانب التدريب الحالى فى معهد وردان، ومراكز التدريب الأخرى بالهيئة، ومواقع العمل على أن تشتمل تلك الدورات تدريبات فى السلوكيات بالإضافة إلى التدريب الفني، مطالبا جموع العاملين بالتعامل مع الركاب باحترام وعدم التجاوز.

وترصد "الوطن"، فى 7 معلومات الإجراءات التى ستنفذها السكة الحديد على العاملين بعد واقعة مجند قطار المنصورة..

1- خضوع 10 آلاف عامل بطوائف التشغيل لكشف نفسي وتحليل مخدرات.

2- عقد دورات تدريبية لكمسارية القطارات وصرافى التذكر فى كيفية فن التعامل مع الجمهور.

3- خضوع رؤساء ومشرفى القطارات إلى دورات فى السلوكيات.

4- إستبعاد أى عامل عن العمل يثبت أدمانه للمخدرات.

5- وقف عن العمل لأى مشرف قطار يتجاوز فى حق أى راكب.. وخصم 15 يوما من راتبه.

6- تحويل أى رئيس قطار للتحقيق وخصم 50 يوما من راتبه وتحويله للعمل بقطار بضائع حال تجاوزه وتنمره من أحد ركاب القطارات.

7- عدم استخراج رخصة العمل بالسكة الحديد لأى عامل لا يتجاوز الكشف النفسي والسلوكى وتحليل المخدرات.

عبدالتواب: استخراج 1500 رخصة قيادة لسائقي الجرارات الأمريكية الجديدة بهدف تقليل الحوادث

وكشف المهندس سامى عبدالتواب، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات، عن استخراج 1500 رخصة قيادة لسائقي الجرارات الأمريكية الجديدة، وذلك بهدف تقليل حوادث القطارات، لافتًا إلى أنه سيتم استخراج 10 آلاف رخصة لجميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة خلال العامين المقبلين بعد تخطى كافة إجراءات السكة الحديد من الكشف النفسي والسلوكى وتحليل المخدرات والدورات التدريبية الفنية.

وقال "عبدالتواب" لـ"الوطن"، إنّ نظام الرخصة الجديد الذي تطبقه الهيئة لأول مرة في تاريخها يستهدف حماية أرواح الركاب والعاملين، وتحقيق مزيد من الانضباط في تشغيل القطارات، حيث يتضمن خضوع العاملين لمجموعة من الاختبارات، تشمل اجتيازه الدورة التدريبية الخاصة بالوظيفة التي يعمل بها في تشغيل القطارات، سواء كانت وظيفة مساعد أو سائق قطار أو كمسري، أو مراقب برج أو حركة أو تحويلات أو مناورات، وغيرها من الوظائف الحرجة والمؤثرة في تشغيل القطارات، بجانب اجتيازه الكشف الطبي واجتيازه الاختبارات نفسية.

ولفت نائب رئيس الهيئة إلى أنّ الرخصة الجديدة المستخرجة مماثلة لرخص السيارات، ومدون بها وظيفة العامل والمنطقة التي يعمل بها وتاريخ سريانها كما الحال في رخص السيارات، موضحًا أن التعرض لمخالفة تعليمات التشغيل والسلامة والأمان يعرض العامل لسحب الرخصة منه.

وأوضح نائب رئيس السكة الحديد، أنّ الرخصة التي يحصل عليها العامل صلاحيتها عام واحد فقط، وتُجدد شريطة اجتياز العامل للدورات التدريبية التنشيطية التي يحصل عليها العمال كل عام، مشيرًا إلى أن عدم اجتياز العامل للاختبارات التي تسبق تجديد الرخصة تحوله إلى وظيفة إدارية بالهيئة بعيدة عن العمل في تشغيل القطارات، كما أنّ الراسب في الاختبارات يمكنه التظلم من نتيجتها والخضوع لها مرة أخرى، وحال عدم اجتيازها للمرة الثانية يحول لوظيفة إدارية.

يذكر أن بدأت الواقعة عندما انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث كشفت الفيديو أن مجند كان يستقل قطار 948 المنصورة/القاهرة، وكان لا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمسري القطار بعد أن سخر منه ومن كماماته ومن زيه العسكري وبلغ الاستهزاء ذروته وحاول المحصل إنزاله من القطار لأنه لم يدفع ثمن التذكرة، حتى تدخلت سيدة وقامت بدفع ثمن تذكرة المجند.