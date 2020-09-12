3 مستشفيات ومركز طبي للكشف على المتقدمين لانتخابات النواب بالمنيا

خصصت مديرية الصحة في المنيا، 3 مستشفيات موزعة بشمال ووسط وجنوب المحافظة، لتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة 2020.

وجرى تخصيص مركز بمستشفى المنيا العام، وآخر في الجنوب بمستشفى ملوي العام، وثالث في الشمال بمستشفى مغاغة العام، بالإضافة إلى القومسيون الطبي بمدينة المنيا.

وقال مسؤول بالصحة، إن المراكز الطبية تخضع للإجراءات التي تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الصحة، مؤكداعلي الالتزام بالمواعيد المقررة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت في وقت سابق، قرارا يتضمن إجراء الفحوص والتحاليل الطبيبة اللازمة للترشح لانتخابات مجلس النواب خلال الفترة من 10 وحتى 26 سبتمبر الجاري، على أن يقوم طالب الترشح بتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي أداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وذلك وفقا لقرار وزيرة الصحة رقم 593 لسنة 2020.