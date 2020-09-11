نائب محافظ المنيا يتفقد 22 مصابًا في حادث مروري

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه، الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة حالة المصابين جرّاء حادث بالطريق الصحراوي الشرقي بمدخل الشيخ فضل، أسفر عن إصابة 22 شخصًا.

واطمأن نائب المحافظ، على الحالة العامة للمصابين واحتياجهم لأي نوع من الدعم، معربًا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لهم، ووجّه جميع المسؤولين إلى ضرورة توفير العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة على مدار 24 ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام.

وبالمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات الرئيسية تبين خروج 18 شخصاً من المصابين بعد تلقيهم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة وباقي الأشخاص جاري استكمال العلاج.