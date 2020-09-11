المنيا: استقبلنا أكثر من 64 ألف طلب تصالح بعد تخفيض الرسوم

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن عدد المتقدمين لتصالح حتى الآن وصل لـ64340 طلب تصالح في مخالفات البناء، وجاءت نسب التخفيض من 40 لـ50%.

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الإعلان عن تخفيض رسوم التصالح زاد من أعداد المواطنين الراغبين في التصالح، موضحًا أن من تقدم في بداية التصالح ودفع القيمة كاملة قبل تطبيق التخفيض سيتم ترحيل ما دفعه لباقي الرسوم المطبقة عليه ونسبتها 75%.

وأكد أن هناك اقبالًا كثيفًا من المواطنين على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، المنوط بها استقبال طلبات التصالح من المواطنين، مشيرا إلى أنه دائما ما يقوم بجولات لتعريف المواطنين بالقانون الجديد وأهميته، حيث أن المراكز التكنولوجية تعمل يوميا حتى في أيام الأجازات الرسمية.