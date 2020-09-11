المنيا: سننتهي من كل مخالفات البناء قبل 30 سبتمبر

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة من أول المحافظات التي أعادت النظر في رسوم التصالح على مخالفات البناء، وجاء التخفيض بنسبة تراوحت بين 40:50% مراعاة للبعد الاجتماعي.

وأشار "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "مانشيت"، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم، إلى أن هناك إقبالًا كثيفًا من المواطنين على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، المنوط بها استقبال طلبات التصالح، مشيرًا إلى أن التخفيض في رسوم التصالح يسري على المتقدمين للتصالح في وقت سابق.

وأوضح أن المحافظة استقبلت 64340 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء من إجمالي 153 ألف مخالفة، مشيرًا إلى أن هناك ميزة التقسيط للمتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، إذ أنهم يدفعون 25% كجدية التصالح، ويقسطون الباقي على 3 سنوات.

وكشف أن هناك العديد من المخالفات ما بين البناء التجاري والسكني والإداري والصناعي، إذ أن قيم التصالح تختلف حسب نشاط البناء، فالبناء السكني أقل سعرًا والتجاري والصناعي أعلى قيمة تصالح، موضحًا أن المخالفين في البناء السكني الأكثر في تقديم طلبات التصالح.

وتابع: "قبل انتهاء فترة المصالحات ستنتهي المحافظة من المخالفات"، موضحًا أن هناك حملات توعية على صفحات المحافظة الإلكترونية بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المواطنين من قبل رؤساء المدن والقرى.