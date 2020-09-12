اليوم.. رئيس قطار واقعة المجند والسيدة يخضع لكشف نفسي

يخضع صباح اليوم، عادل فاروق عبدالهادي، رئيس قطار 948 المنصورة / القاهرة، والذي شهد واقعة التجاوز والتنمر ضد أحد الركاب "جندي مجند بالقوات المسلحة"، لكشف نفسي من قبل لجنة مشكلة من مستشفى السكة الحديد والصحة النفسية، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء قيامه بالتنمر والتجاوز في حق المجند وهل يعاني أمراضا نفسية أو لا، وسيتم إعلان نتائج الكشف الطبي في الحال.

وبدأت الواقعة عندما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف الفيديو أن مجند كان يستقل قطار 948 المنصورة /القاهرة، وكان لا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمسري القطار، بعد أن سخر منه ومن كمامته ومن زيه العسكري، وبلغ الاستهزاء ذروته وحاول المحصل إنزاله من القطار لأنه لم يدفع ثمن التذكرة، حتى تدخلت صفية إبراهيم سيدة القطار وقامت بدفع ثمن التذكرة.

وقدمت وزارة النقل، في الحال، اعتذارا رسميا بسبب واقعة قطار رقم 948 المتجه من "المنصورة - القاهرة"، عن تجاوز كمسارية قطار في حق مجند، مؤكّدة احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

فيما أكد عادل فاروق عبدالهادي، رئيس قطار المنصورة، "ندمان طبعا، عندي عيال زي المجند ده، وبقوله حقك عليا وأبوس دماغك"، موجها رسالة إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل: "أنا ابنك يا معالي الوزير، والعفو بيجي من الأب للابن"، كاشفا عن أن أولاده وأصدقاءه وجيرانه متأثرين مما بدر تجاه المجند: "كل صحابي وجيراني زعلانين مني، عيالي متأثرين قوي، الكل بيلومني، حالتهم النفسية تعبانة، وبقولها تاني أنا ندمان".

وأضاف عادل: "بوجه رسالة للسيدة صفية إبراهيم، أنت زي أمي، زي أمي والله".