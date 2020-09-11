سيدة القطار: "أنا عملت اللي يمليه عليا ضميري"

قالت صفية أبو العزم، بطلة واقعة القطار الشهيرة، إنها لم تكن تعلم أن شخص يصورها، ولم تكن تتوقع رد الفعل الكبير، لافتة إلى أن الكمساري كان مصمم إخراج المجند من القطار، بسبب عدم دفعه ثمن التذكرة.

وأضافت "أبو العزم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، أن البعض علق على الواقعة بأنها "تمثيلية بايخة"، مردفة: "أنا عملت اللي يمليه عليا ضميري، أنا ميهمنيش على اللي بيقولوه، ولو هي تمثيلية بايخة متتفرجش عليها".

وأشارت إلى أنها كانت في طريقها خلال الواقعة لحفل زفاف ابنة شقيقتها، "الفرح اتقلب لمهرجان"، مؤكدة أنها رد فعلها خلال القطار كان لوجه الله، ولم تكن تتوقع ردود الفعل، "أنا مستحقش التكريم ده.. يستحقه اللي صور العسكري كتر ألف خيره، وأثبت أنه راجل ابن راجل".