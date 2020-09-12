بيتزا بصورة سيدة القطار في الغردقة

صمم شيف بأحد فنادق الغردقة، بيتزا تحمل صورة سيدة القطار تكريماً لها على موقفها ومساندة المجند في مواجهة مشرف ورئيس القطار، وتحملها سداد تذكرة القطار.

لاقت فكرة الشيف خالد عبد الفتاح، إعجاب رواد الفندق معبرين عن سعادتهم بتكريم السيدة صفية، والمعروفة إعلاميا بسيدة القطار بفنادق الغردقة.

يقول الشيف خالد إنه أراد أن يكرم السيدة صفية بطريقته الخاصة، فصمم بيتزا تحمل صورتها، لافتا إلى أن الفكرة لاقت قبول عدد من العاملين ورواد الفندق والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع البيتزا.

أوضح الشيف خالد أن البيتزا حجمها 30 سم وتم صنعها من عجينة البيتزا والجبنة الموزاريلا وصلصة الطماطم والسلامي، واستغرق 30 دقيقة في تحضيرها، مؤكدا أن أن السيدة صفية عبرت عن شهامة وأخلاق كل سيدة مصرية فهي الأم والأخت والبنت.