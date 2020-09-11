مدير مدرسة سيدة القطار: مواقفها الرائعة كثيرة

قال ماهر عبدالرحمن هاشم مدير مدرسة شهداء بدر الابتدائية التي تعمل بها صفية أبو العزم سيدة القطار، إنه يتعامل معها منذ عام 2007، مشددًا على أن فريق عمل المدرسة يتعامل كأنه عائلة واحدة.

وأضاف عبد الرحمن خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن": "لها دور إنساني كبير جدًا في المدرسة وتربي النشء، هي الأساس الذي يشكل الأطفال بشكل سليم، وكل من علمناهم في الصغر يتذكرونها ويسلمون عليها".

وتابع: "ما فعلته مع المجند نموذج مشرف، لأنها تعاملت كأم وإنسانة، وأنا لاحظت في الفيديو أن القطار لم يتحرك فيه أي رجل للدفاع عن المجند، وهذا الأمر ليس ببعيد عنها، لأن مواقفها الرائعة في المدرسة كثيرة".

وأشار إلى أن نقابة المعلمين ووكيل الوزارة والمحافظ تواصلوا معه، كما تواصل معه البعض من دولتي الإمارات والسعودية، وأنهم كلهم يريدون تكريمها.

وواصل: "هي نموذج للأخت الخلوقة الأمينة التي تحب بلدها وعملها وكل الناس، حتى لو أساء شخص لها".

وحول مطالب منحها الأم المثالية، قالت صفية أبو العزم: "كل أم هي الأم المثالية، وأنا أشكر كل من فكر في منحي هذا اللقب وأقول جزاهم الله كل خير".