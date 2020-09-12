"ترامب" مرشح لجائزة نوبل للمرة الثانية في أسبوع: أقام السلام

رشح السياسي السويدي ماجنوس جاكوبسون، أمس، حكومات صربيا، وكوسوفو، والولايات المتحدة لجهودها لتطبيع العلاقات الاقتصادية بين صربيا، وإقليمها السابق، الذي أعلن استقلاله من جانب واحد في 2008، تزامنا كذلك مع الجهود التي تقوم بها أمريكا لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

وهذا هو الترشيح الثاني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أسبوعين، وفق ما نقل موقع "24" الإماراتي، إذ قال "جاكوبسون" إنه رشح الحكومات الثلاث "لعملها المشترك من أجل السلام والتنمية الاقتصادية".

وكتب على تويتر أن "التجارة والاتصالات هي لبنات بناء مهمة من أجل السلام".

واجتمع زعماء كوسوفو وصربيا بواشنطن في الأسبوع الماضي، وفي 4 سبتمبر الجاري، أعلن "ترامب" اتفاقا "لتطبيع العلاقات الاقتصادية" بين البلدين، وأشاد أعضاء إدارة "ترامب" بالاتفاق باعتباره اتفاقا تاريخيا.

وأعلنت البحرين، أمس، أنها ستقيم أيضا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، في خطوة أشاد بها "ترامب" واعتبرها خطوة تاريخية.

ولم تمر جهود ترامب في الشرق الأوسط مرور الكرام، إذ رُشح الأربعاء الماضي لجائزة نوبل للسلام 2021 من نائب نرويجي يميني، لدوره في اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.