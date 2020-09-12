السكة الحديد: سفر أفراد الجيش والشرطة دون الرجوع لشباك التذاكر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صباح اليوم، عن صدور قرار رسمي بشأن سفر أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية بالقطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري مباشرة دون الرجوع إلى شبابيك التذاكر، وذلك على خلفية قيام رئيس قطار رقم 948 المنصورة / القاهرة، بالتجاوز والتنمر في حق جندي مجند بالقوات المسلحة، وتدخُّل صفية إبراهيم سيدة القطار منع حدوث كارثة إنسانية.

وأصدرت الهيئة قرارها وتم تطبيقه اعتبارًا من أمس الجمعة 11 سبتمبر بشأن التعليمات الخاصة بسفر أفراد وجنود القوات المسلحة بزي القوات المسلحة دون اعتراضهم أو الرجوع لمكاتب التذاكر.

وطالبت الهيئة بقرار من الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، جموع الكمسارية بضبط النفس والتعامل مع الركاب بشكل حضاري، وعدم التجاوز في حقهم، مشيرة إلى أنها لم ولن تسمح بحدوث أي تجاوزات في حق أي مواطن مهما كان، موضحة أنها تنفذ مشروعات تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيًا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، وذلك لتقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وبدأت الواقعة عندما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف الفيديو أن مجندًا كان يستقل قطار 948 المنصورة / القاهرة، وكان لا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمساري القطار، بعد أن سخر منه ومن كمامته ومن زيه العسكري، وبلغ الاستهزاء ذروته وحاول المحصل إنزاله من القطار لأنه لم يدفع ثمن التذكرة، حتى تدخلت السيدة وقامت بدفع ثمن التذكرة للمجند.

وقدمت وزارة النقل اعتذارًا رسميًا بسبب واقعة قطار رقم 948 المتجه من "المنصورة - القاهرة"، عن تجاوز كمسارية قطار في حق مجند، مؤكّدة احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.