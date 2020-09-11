سيدة القطار تبحث عن المجند: اللي يعرف عنوانه يبعتهولي

قالت صفية أبو العزم، بطلة واقعة القطار الشهيرة، إن نقابة المعلمين تواصلت معها وأبلغتها أنها ستكرمها عندما ترجع إلى المحلة، مشددةً على أنها لا تطلب منهم أي شيء.

وأضافت أبو العزم خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنها لا تعلم أي شيء عن المجند، مستطردةً: "نفسي أقابله يا ريت لو تعرفوه تجيبوا لي رقمي، هو السبب في اللي أنا فيه، ولو مكنش في القطر مكنتش الدعوات دي كلها هتجيني، عاوزة أشكره برضه على موقفه الثابت إنه حفظ كرامته وكرامة مؤسسته وكرامة بلده، وإنه مرضاش إن حد يدفع له الفلوس".

وحول اعتذار مشرف القطار لها عبر "الوطن"، قالت، إنه يجب عليه الاعتذار للمجند: "هو مغلطش فيّا عشان يعتذر لي، ولو غلط فيّا فأنا جديرة أجيب حقي"، مشددةً على أنه لم يكن ليرضى أن يتعرض نجله لهذا الموقف أو يتحدث إليه أي شخص بنفس الطريقة التي تحدث بها إلى المجند.

وأتمت ردها على اعتذار رئيس القطار، بقولها: "جزاه الله خير لأنه رجع عن موقفه واعتذر وده يبين إن فيه حاجة كويسة".

وقال عادل صلاح، مشرف قطار المنصورة المساعد لرئيس القطار، صاحب أزمة تذكرة المجند، إننا نتعرض كل يوم لمثل هذه المواقف خلال رحلات القطار، موضحا أن السبب في إحداث كل هذه الضجة، هو الفيديو الذي انتشر على السوشيال ميديا.

وأضاف، صلاح، لـ"الوطن": أن المجند في عمر أبنائنا، مؤكدا أنه يأسف لهذا المشهد الذي ظهر في الفيديو.

وتابع: "كل اللي طلبناه هو ثمن التذكرة، ولو كان المجند قال إنه معهوش فلوس كنا مشينا، واحنا بنعمل ده كتير.. آسف على اللي حصل وحقكم عليا".

وأشار إلى أن نتائج تعاطي المخدرات التي أجريت له كانت سلبية، و"أنا عمري ما أخدت مخدرات، وبعتذر عن المشهد اللي حصل".