غرق ثالث ضحية في مصيف بلطيم خلال 24 ساعة

لقي صاحب مطعم، مصرعه غرقا بشاطئ السلام بمصيف بلطيم، بعد أن جرفه تيار المياه للداخل لعدم إجادته السباحة، وجرى نقل الجثمان لمستشفى البرلس المركزي، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بغرق "ع.م"، 27 عاما، صاحب مطعم مقيم بالهانوفيل، الإسكندرية، كان يقي إجازة الصيف مع أسرته.

وجرى انتشال الجثة من شاطئ الفيروز، وإيداعها مشرحة مستشفى برج البرلس المركزي وتحرر المحضر اللازم وصرحت النيابة بدفن الجثمان.

تعد هذه الواقعة الثانية خلال 24 ساعة، حيث لقي شخصان مصرعهما غرقاً، وجرى إنقاذ 3 آخرين تعرضوا للغرق بأحد شواطئ مدينة مصيف بلطيم في محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى البرلس المركزي، وإخطار الجهات المختلفة.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى برج البرلس بوصول 5 أشخاص إلى المستشفى بينهم جثتان و3 مصابين جرى إنقاذهم، وحُرر المحضر اللازم.

وتبين من خلال الفحص، أن الجثتين لـ" شادي شهاب الدين، 3 أعوام، والآخرى لـ"معتز عبد الستار، 19 عاما، جرى إيداعهما بمشرحة المستشفى.

كما جرى إنقاذ كل ن محمد أنور سعد 25 عاما، أشرف مجدي عبد الله، 18 عاما، وسامح عاطف السيد جاد، 17 عاما، ويجرى تقديم العلاج اللازم لهم.