"أطباء السويس" تحذر من "الدكاترة المزيفين"

حذرت نقابة أطباء السويس، من أشخاص يدعون تشخيص وتقديم العلاج للمرضي داخل محافظة السويس، على الرغم من عدم حصولهم على ترخيص بمزاولة مهنة الطب.

وقالت نقابة أطباء السويس، في بيان لها، اليوم، "يقوم الكثير منهم بنشر إعلانات أو مقالات على صفحاتهم أو على جروبات التواصل الاجتماعي بالسويس، ما يجعل الشخص المدعي يقع تحت طائلة القانون بجريمة هتك العرض والتحرش والنصب وممارسة مهنة الطب دون ترخيص طبي".

وأشارت نقابة الأطباء، إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالتعاون مع محافظة السويس ومديرية الأمن بالسويس وإدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

وقال الدكتور تامر البوهي، "للأسف يوجد بالمحافظة أشخاصا فتحوا عيادات طبية، وهم ليسوا أطباء ويصرفون أدوية مثل الأعشاب المجهولة للمرضى من أجل العلاج".