"القوى العاملة" تحصل 138 ألف جنيه مستحقات مصريين خلال شهر بالإمارات

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، وبلغت 32 ألفاً و175 درهما إماراتيا، أي ما يوازي 138 ألف جنيه.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كان كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنَّه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كل المجالات مع الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي، أكّدت أنَّ المكتب تواصل مع مسؤولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر خلال يوليو الماضي عن توفير فرص عمل واعتماد عقود بإجمالي 9 منهم 5 فرص عمل داخلية و4 عقود وتأشيرات عمل تم اعتمادها.

وأوضحت الملحق العمالي بأبو ظبي أنَّ إجمالي الشكاوى التي وصلت للمكتب بلغت 21 شكوى، تم تسوية 8 شكاوى منها وديا، وحفظ شكوتين، وشكوى تم تحويلها للقضاء، ومازال هناك 10 شكوي تحت البحث والدراسة، فضلا عن القيام بنحو 300 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم عن العمل عن بعد طبقا للإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، وزيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلا عن الرد على 300 استشارة عمالية في المكتب وعبر الهاتف.