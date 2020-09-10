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القوي العاملة : تعيين 140 شاباً .. تحرير 20 محضر لمنشآت مخالفة لقانون العمل بالبحر الأحمر

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الوطن
01:01 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
محمد سعفان

محمد سعفان

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر 140 شاباً، منهم 7 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين بها 314 شابا.

وقال الوزير : إن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 225 عاملا، واستخراج رخصة مزاولة مهنة لنفس العدد من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي  مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال أغسطس الماضي قامت المديرية باستخراج   7 تراخيص عمل الأجانب  الذين يعملون في نطاق المحافظة، وتجديد 9  تراخيص لآخرين   .

وأشار عبد الراضى إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية  من خلال مفتشى العمل على   612   منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 20 محضراً  ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 110 منشآت لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير 10 محاضر سلامة وصحة مهنية ، كما تم متابعة 76 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف أن المديرية   تلقت 127 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 92 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 22 شكوى ، وتبقى 13 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

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