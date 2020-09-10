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محمود مسلم

القوى العاملة: تحصيل 811 ألف  جنيه مستحقات مصريين خلال شهر  بالرياض

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الوطن
01:27 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
القوي العاملة

القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها ، بلغت 193 ألفاً و 296 ريالا سعوديا ، أي ما يوازي 811 ألفاً و 843 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه  في كافة المجالات  مع الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال يوليو الماضي  عن توفير فرص عمل واعتماد عقود بإجمالي 40 ، منهم 25 فرصة عمل داخلية و15 عقد وتأشيرة عمل  تم اعتمادها .

وأوضح الملحق العمالي بالرياض أنه تم خلال الشهر تسوية 75 شكوى وديا ، ومازال هناك شكوي تحت البحث والدراسة، فضلا عن القيام 38 زيارة ولقاءً واستشارة ، حيث تم عمل 3 زيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات ، فضلا عن اجتماع مع التجمعات العمالية ، والرد على  35 استفساراً للعمالة المصرية بالرياض من خلال المكتب .

 

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