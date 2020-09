الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم: صاحب صاحبه ونيللي وشريهان

مع استمرار وجود فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "عجميستا" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "صاحب صاحبه" الساعة 8 مساء، وفيلم "ياتهدي يا تعدي" الساعة 10 مساء، وفيلم "لمح البصر" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "أبو الدهب" الساعة 4 مساء، وفيلم "النمس" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "الأيدي القذرة" الساعة 11 مساء.

قناة MBC 2

عرض فيلم Anchorman: The Legend of Ron الساعة 4 مساء، وفيلم Paul Blart: Mall Cop الساعة 6 مساء، وفيلم الساعة 8 مساء، وفيلم Stand Up Guys الساعة 10 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

قناة ON دراما

عرض مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساءً.

قناة DMC دراما

عرض مسلسل "وأدرك شهريار الصباح" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثاني الساعة 7 مساءً، و"نيللي وشريهان" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً.

قناة CBC دراما

عرض مسلسل "أرض النعام" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مليكة" الساعة 8 مساءً.

البرامج الترفيهية

قناة DMC

عرض برنامج "مساء دي إم سي" الساعة 9 مساء، وبرنامج "أمي ولا مراتي" الساعة 11 مساء.

قناة MBC مصر

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 مساء، وبرنامج "من مصر" الساعة 11 مساء.