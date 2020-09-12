شروط وموانع المشاركة بتجارب لقاح كورونا السريرية: تقييم أهلية للمتطوع

حصلت "الوطن" عن شروط واجراءات التسجيل فى التطوع للمشاركة فى التجارب السريرية للقاحات فيروس كورونا المستجد والتى حددتها وزارة الصحة والسكان ، وقالت الوزارة أن التطوع يبدء من 18 عام أواعلى بناء على الوضع الصحي، والتسجيل يكون من خلال الاوراق الرسمية " هوية او جواز السفر" ، وان يخضع المتقدم لتقيم اهليتة للمشاركة فى التجارب السريرية.

الوزارة: يمتنع عن المشاركة الحوامل والمصابين بالسعال والحمي والحساسية تجاه اى أدوية

وحددت الوزارة الأسباب التى تمنع من التطوع فى المشاركة فى التجارب السريرية وجاءت على النحو التالى: الاصابة باعراض مثل الحمى والسعال الجاف والاعياء والسيلان او احتقان بالان، وحساسية اتجاه اى ادوية، والاصابة باي امراض حادة او مزمنة، وتلقي اى منشط للمناعة والنساء فى حالة الحمل او رعاية طفل، والتعرض لنقل الدم قبل التطعيم بثلاثة اشهر .

وتعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الآن، اجتماعًا مهمًا بشأن اللقاح الخاص بفيروس كورونا والتجارب السريرية، بمقر شركة فاكسيرا بداخل مبنى المصل واللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، بدء تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين، جرى ثبات فعليتهما في المرحلة الأولى والثانية والثالثة.

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إنَّ الوزارة ستبدأ التجربة على لقاحين من شركة صينية، لافتًا الى أنَّ الشركة لها تاريخ طويل في مجال اللقاحات والتطعيمات، وأنَّ اللقاحين ثبت فعاليتها في مراحل التجارب السريرية الثلاثة في بعض الدول التي أجرت التجارب عليهم.

وأوضحت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّ هناك أكثر من 135 لقاحًا دخل في التجارب السريرية و7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة، مؤكّدة أنَّ العالم وصل إلى مرحلة واعدة في رحلة البحث عن اللقاحات لفيروس كورونا فكلما زاد عدد اللقاحات المرشحة زادت فرص النجاح، وعادة ما يكون معدل نجاح اللقاحات المرشحة 10%.