محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بشأن التصالح في مخالفات البناء

أصدَر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، القرار رقم 222 لسنة 2020، الذي نص على أن تكون قيمة المتر مسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بمدينة برج العرب طبقاً لأحكام القانون 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية على النحو المشار إليه في الوقائع المصرية والتي تبدأ من 1000 جنيه للإسكان الاقتصادي.

ونُشر القرار في الوقائع المصرية.