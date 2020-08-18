تداول 102 ألف طن و501 حاوية و11 ألف شاحنة بميناء الاسكندرية

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطًا في حركة العمل اليوم الثلاثاء، حيث تواجد بالميناء 75 سفينة.

وأشار "شاهين" إلى وصول 13 سفينة، ومغادرة 14، في حين بلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 26، من بينها 5 سفن حاويات، و13 سفينة بضائع عامة، و3 سفن صب سائل، وسفينة مواشي، يجري تفريغها.

كما يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن تفرغ قمحًا وفحمًا، وبالمخطاف الخارجي 23 سفينة، فيما سجل الميناء دخول وخروج 11 ألف شاحنة عامة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء، أن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ، حيث يُجرى تفريغ بضائع واردة زنة 85 ألف طن، وشحن بضائع صادرة تزن 17 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 100 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 401 حاوية.

وأضاف "الغندور" أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع بيسر وأمان، وتسريع معدلات الشحن والتفريغ.