إلكترونيا.. طريقة معرفة وتعديل المركز الانتخابي بالـ "النواب"

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح في مجلس النواب، خلال مؤتمر صحفي لها، أعلنت فيه مواعيد الانتخابات، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة، وعملية الاقتراع والفرز وحتى إعلان نتيجة الانتخابات.

وتستعرض "الوطن" طريقة معرفة وتعديل المركز الانتخابي، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الموقع الرسمي الخاص بها، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة تغيير مكان المركز الانتخابي

- إدخال الرقم القومي الخاص بطالب الخدمة.

- ظهور القسم والمحافظة، التابع لها المستفيد من الخدمة.

- في حالة أن المحافظة، قسم، مركز الشرطة الظاهر أعلاه مختلف عن المقيد ببطاقة الرقم القومي الخاص بكم، يرجى عدم استكمال الطلب والتوجه بشكوى بخصوص بيانات محافظة، قسم، مركز شرطة غير صحيحة لناخب.

- كتابة الاسم رباعي.

- إدخال البريد الالكتروني.

- إدخال رقم الهاتف المحمول.

- كتابة اسم الأم.

- تحميل صورة ضوئية للربم القومي.

- تحديد بيانات المركز الانتخابي المطلوب الانتخاب اليه.

- يرجى اختيار ثلاثة مراكز انتخابية الأقرب إلى العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي الخاصة.

- اختيار المركز الانتخابي البديل الأقرب وتحديد مركزين آخرين بالقرب من المستفيد من الخدمة.