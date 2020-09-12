عاجل.. مدبولي: لن نسمح بالبناء على قيراط أرض زراعية جديد

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأن يتم البناء على قيراط من الأرض الزراعية يتم البناء عليها "مش هنسمح بإنه قيراط أرض زراعية جديد يتم البناء عليه، وإلا لن ينتهي الموضوع".

وأضاف مدبولي خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المنعقد ببنها حول مخالفات البناء أن الدولة حريصة على غلق هذا الملف بأسرع وقت ممكن لأنه كلما سيكون هناك مد كلما سيكون هناك تحايل على البناء ويحتاج لتقنين الأوضاع وسيكون هناك نزيف مستمر وتستمر العجلة اللانهائية في الدوران، "هذه الوقفة الحاسمة من الدولة سببها وجود رغبة شديدة وحرص على إنقاذ ماتبقى من أراضي زراعية يأكل منها 100 مليون مواطن مصري".