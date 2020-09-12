عاجل.. النيابة تأمر بضبط وإحضار صالح جمعة في قضية الجيزة

كشفت مصادر قضائية عن مفاجأة في واقعة حبس صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، وهي أن اللاعب مطلوب للتحقيق أمام نيابة الجيزة، تنفيذًا لقرار ضبط وإحضار صادر بحقه في واقعة دهس شاب في شارع النيل بالجيزة.

ويحضر مع اللاعب أمام نيابة الجيزة فريق قانوني من النادي الأهلي بإشراف محمد فتحي مدير الشؤون القانونية المكلف من النادي؛ لمتابعة التحقيق مع اللاعب حتى خروجه.

كانت جهات التحقيق تسلمت بعض التقارير الطبية الخاصة بالشاب المصاب، واستعلمت من إدارة المرور بخصوص واقعة اتهام شاب للاعب الأهلي صالح جمعة بدهسه بسيارته.

وقال سايس في الشارع، إنه شاهد صالح جمعة بسيارته، يصدم شابا في أثناء وقوفه أمام أحد الفنادق، مشيرًا إلى أن لاعب الأهلى كان يسير بسرعة كبيرة واستكمل قيادته للسيارة، عقب وقوع الحادث وصدم الشاب.

وانتقل أحمد سالم وكيل أول نيابة الجيزة، إلى المستشفى للاستماع لأقوال الشاب المصاب، حيث اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، مشيرًا أنه فوجئ أثناء وقوفه فى شارع النيل بالجيزة، بسيارة مسرعة يقودها صالح جمعة وصدمنى بسيارته وفر هاربا.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من إحدى المستشفيات الخاصة، بوصول "ع. م" 30 عاما، موظف بأحد الفنادق الشيهرة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى صالح جمعة.