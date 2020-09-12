عاجل.. مدبولي: القوات المسلحة ستدعم تطبيق وقف مخالفات البناء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، دعم القوات المسلحة لتطبيق قانون مخالفات البناء، مشددًا على أنَّ الدولة المصرية لن تتهاون بملف مخالفات البناء، موضحًا "أجهزة الدولة وعلى رأسها المحافظات ووزارة الداخلية وبدعم من القوات المسلحة ستكون هي المسؤولة عن التأكّد من تطبيق هذا الموضوع".

وتابع مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في بنها منذ قليل: "أقول ذلك في حضور القائد العام ووزير الداخلية ووزير التنمية المحلية، لن يسمح بأي مخالفة جديدة وبناء جديد على أرارضي زراعية أو أراضي غير معدة للبناء".

وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، قبل أيام، لتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، وجه فيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في التصالح.

كما تلقى مدبولي، تقريرا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكّد خلاله تخفيض 23 محافظة أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70%، تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء".

وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى أنَّ محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى خفضت بنسبة تتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن السكنية 807 جنيهات، والتجاري 1169 جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، والإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 46 جنيهًا، وإداري من 542 إلى 665 جنيهًا.