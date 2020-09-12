مدبولي: بدأنا بـ"الحيتان" في ملف التصالح وأحد رجال الأعمال دفع 200 مليون جنيه

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بدأت في ملف التصالح في مخالفات البناء بمن يسمون بـ"الحيتان".

وقال مدبولي، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والكتاب: "بدأنا بأحد رجال الأعمال الذي دفع 200 مليون جنيه دفعة واحدة، للتصالح في مخالفات بناء تخصه".

وعقد مدبولي لقاءً مفتوحا مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب، في مدينة بنها بالقليوبية، حول ملف التصالح في مخالفات البناء، كاشفا أن الدولة المصرية خسرت 400 ألف فدان في 40 عاما، نتيجة التوغل العشوائي عليها.

وأكد مدبولي، في تصريحات صحفية، على هامش اللقاء، أن الحكومة تراعي البعد الاجتماعي في تقييمات التصالح، ولا تهدف للجباية من المواطنين.