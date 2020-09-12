نقل 3100 طن قمح من ميناء دمياط إلى صوامع إمبابة

واصلت وزارة النقل عمليات نقل القمح من ميناء دمياط البحري إلى صوامع إمبابة عبر نهر النيل، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري في تنشيط نقل البضائع.

ونجح الميناء في تحميل نحو 3100 طن من القمح على متن 11 وحدة نهرية ( بارج) قاطرة ومقطورة، تابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهري، حيث غادرت متجهة إلى صوامع إمبابة.

ووجّه وزير النقل رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط باتخاذ كافة التدابير التي تسهم في تيسير الإجراءات الخاصة بعملية شحن القمح ونقله عبر نهر النيل بالتعاون مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بالميناء والتي قامت بأعمال الشحن والتسهيلات والأعمال اللوجيستية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الشحنة تعادل حمولة 78 شاحنة (سيارة نقل)، ما يسهم في تخفيف العبء على الطرق البرية والحد من التلوث.

وتجدر الإشارة إلى أنه بمغادرة هذه الشحنة يكون إجمالي ما تم نقله من ميناء دمياط عبر نهر النيل مؤخراً، قد بلغ 31 وحدة نهرية (بارج) قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية بلغت 8575 طن قمح تقريباً وهو ما يعادل حمولة 215 شاحنة (سيارة نقل).