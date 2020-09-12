تنفيذ مشروع الدمج بـ"تعليم مطروح" في أقل مدة زمنية

أكد تامر الدسوقي، عضو الإدارة العامة لدعم اللامركزية بوزارة التربية والتعليم، خلال زيارته مطروح، التزام جميع المدارس بالمعايير المتبعة والجودة المطلوبة في الأعمال المنفذة لصالح الطلبة أصحاب الهمم العالية وبإنجاز العمل في أقل مدة زمنية، في إطار مشروع تهيئة البيئة التعليمية للطلبة المدمجين والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

وتابع الدسوقي خلال زيارة مدارس إدارة مطروح المشاركة في المشروع، الذي جرى تنفيذه بواسطة قسم اللامركزية بإدارة مطروح، التنسيق المباشر مع فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.