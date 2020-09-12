"بديع" 10 سنوات مرشدا للإرهاب والمحصلة 5 أحكام بالمؤبد

في 2010 صعد محمد بديع الطبيب البيطري وتلميذ المنظر الإخواني الشهير "سيد قطب" إلى منصب المرشد، وخلال 10 سنوات شهد التنظيم الإرهابي تغييرات دراماتيكية، من الوصول إلى سد حكم البلاد بعد عقود من العمل العلني والسري منذ تأسيس التنظيم على يد حسن البنا في العقد الثالث من القرن العشرين، إلى سقوط التنظيم وتشتت أركانه ومطاردة قياداته ما بين القتل والسجن والهروب.

وكانت محصلة 10 سنوات من قيادته للتنظيم الإرهابي، 5 أحكام نهائية باتة بالسجن المؤبد، وأحكام ابتدائية بالإعدام، إلى جانب اتهامه في عشرات القضايا الأخرى التي مازالت منظورة أمام المحاكم.

وكان آخر تلك الأحكام هو ما صدر عن محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار سامي محمود عبدالرحيم، اليوم السبت، بمعاقبة محمد بديع بالسجن المؤبد، و11 آخرين في قضية أحداث قسم شرطة العرب ببورسعيد، التي وقعت يوم 16 أغسطس 2013.

ويرصد "الوطن" القضايا التي حكم فيها على "بديع":

غرفة عمليات رابعة

في 11 أبريل 2015 قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجي شحاتة، بالإعدام شنقا لمرشد الجماعة محمد بديع و13 آخرين، وفي 8 مايو 2017 حكم على المتهمين بالسجن المؤبد ليصبح الحكم النهائي في القضية، وذلك بعد قبول المحكمة الطعن من المتهمين، بعد عقد 14 جلسة حكم في القضية.

قطع طريق قليوب

بعد اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بجماعة الإخوان، كان أول رد فعل من الجماعة هو أحداث قطع طريق قليوب الذي أدى إلى صراع مع الأهالي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 7، ما أدى إلى إصدار الحكم المؤبد للمرشد و36 آخرين في 2016، بعد سلسلة طويلة من الجلسات.

اقتحام قسم بئر العبد

في 14 أغسطس 2013، تم اقتحام قسم بئر العبد بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتم تهريب المتهمين المحتجزين بالقسم والاعتداء على بعض الضباط، وبعد إلقاء القبض على محمد بديع و3 آخرين، قضت المحكمة العسكرية 18 يناير 2017 بالسجن 10 سنوات للمرشد، ومعاقبة 48 آخرين بالسجن المؤبد، وبراءة 20 آخرين.

أحداث الإسماعيلية

14 نوفمبر 2017 قضت محكمة النقض المصرية بالسجن المؤبد لمرشد جماعة الإخوان و35 آخرين، وذلك بعد رفض الطعون المقدمة، وذلك لارتكاب جرائم الإرهاب والقتل العمد، والبلطجة والعنف، وتخريب الممتلكات العامة، وحيازة الأسلحة النارية وأدوات تم استخدامها في التعدي على المواطنين.

أحداث البحر الأعظم

بدأت أحداث قضية البحر الأعظم بمسيرات بشوارع الجيزة حتى وصلت إلى شارع البحر الأعظم، بدأو الاعتداء على المواطنين وترويعهم، وتحطيم العديد من المحلات، واستخدام أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، وفي 12 أغسطس 2018 أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، حكمها بالسجن المؤبد على المرشد محمد بديع وعدد من قيادات الإخوان.

أحداث بني سويف

في 14 أغسطس 2013 شهدت محافظة بني سويف حرق مركز شرطة وقتل من فيه وسرقة أسلحتهم وحرق الشهر العقاري ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التي عرفت بأحداث عنف بني سويف، وحكمت محكمة جنايات بني سويف بالمؤبد على مرشد الإخوان محمد بديع في هذه القضية.

اقتحام الحدود الشرقية

في 7 سبتمبر 2019، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكما بالسجن المؤبد لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ومحمد البلتاجي وعصام العريان و8 متهمين آخرين، في قضية اقتحام الحدود الشرقية المعروفة بقضية اقتحام السجون، وذلك لاتفاق قيادات الجماعة مع حركة حماس، وحزب الله، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

أحداث قسم شرطة برج العرب

في 12 سبتمبر 2020، قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار سامي محمود عبدالرحيم، بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان بالسجن المؤبد، و11 آخرين في قضية أحداث قسم شرطة العرب ببورسعيد، التي وقعت يوم 16 أغسطس 2013.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية، بغرض تعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، تدبير تجمهر مخالف للقانون، تكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي، حيازة مفرقعات، حيازة أسلحة نارية بغير ترخيص، حيازة ذخيرة بدون ترخيص، حيازة أسلحة بيضاء بغير ترخيص، ومقاومة السلطات.

كما نسبت إليهم القتل العمد لـ5 أشخاص، والتحريض عليه، والشروع فى قتل 70 آخرين، والتحريض عليه، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وترويع المواطنين، التأثير على رجال السلطة العامة، سرقة الأسلحة والذخيرة من قسم شرطة العرب، نشر الفوضى والتحريض على العنف.