خالد عكاشة: مرشد الإخوان الجديد حاول تجميل صورة الجماعة ببريطانيا

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدلالة الأبرز لاختيار الإخوان لإبراهيم منير مرشدا لهم هو بقاء صفوة الجيل الكبير وجيل الخارج على مقدرات التنظيم، لافتا إلى أن جيل الخارج هو الجيل الذي قضى تاريخه على الاتصال بالجهات الخارجية وإدارة المحافظ المالية المتواجدة بالخارج، كما أنه الجيل الأكثر ارتباطا بالتنظيم الدولي.

وأضاف "عكاشة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن آخر نشاطات إبراهيم منير المهمة جلسات الاستماع في مجلس العموم البريطاني وألقى فيها خطابا طويلا كان يحاول من خلاله ينسج علاقات متجددة، خاصة أن وقتها كان يمر التنظيم بأزمة عندما صدر تقرير من الاستخبارات البريطانية بأن علاقات التنظيم ليس فوق الشبهات لذلك سعى "منير" لتجميل صورة الجماعة وتشويه صورة الدولة المصرية.

وأوضح أن كل قيادات الإخوان ما فوق سن السبعين والمتواجدين في كثير من عاصمة بالخارج منها لندن وأنقرة، وتلك القيادات متهمة من القيادات الوسطى وشباب الإخوان بالفساد واحتكار القرار وعبر ممارستها أودت لتهلكة الجماعة.

وأشار إلى أن الإخوان تحاول إخفاء خلافاتها الداخلية، خاصة بعد اختيار "منير" مرشدا لهم، ولكن ستبرز تلك الخلافات بصورة أبرز، والمراهنة للخارج والاستقواء بالخارج وبمنصات إعلامية أجنبية والترويج ضد مصر في المحافل الدولية واضحة للعيان، وهذا الملاذ الأخير للجماعة.