لجنة فنية لتقييم أسعار التصالح في مخالفات البناء بالجيزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المركز التكنولوجي بحي بولاق الدكرور ومكتب خدمة المواطنين، لمتابعة طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء.

ووجه المحافظ رئيسي حى بولاق ومركز أبو النمرس بتسهيل الإجراءات على المواطنين، لافتا إلى تشكيل لجنة فنية لتقييم أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقاً للبعد الاجتماعي.

واشار إلى أن محافظة الجيزة تعد الأقل في أسعار التصالح على مستوى الجمهورية، مؤكدا وجود مناطق يتم التصالح فيها بمقابل 50 جنيها للمتر السكني.

ودعا المحافظ المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيراً إلى أنه حال تخفيض القيمة السعرية لأي منطقة، سوف يتم مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددو جدية التصالح في الفترة السابقة، موضحًا أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

ووجه المحافظ إنذارا إلى أحد الموظفين بالمركز التكنولوجي بحى بولاق الدكرور، وذلك بعد تلقي شكوى من أحد المواطنين بالتعامل غير اللائق معه من قبل الموظف.

وحذر المحافظ الموظف، أنه في حال تكرار المخالفة سيتم إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق.