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محمود مسلم

مدبولي عن المدن الجديدة: "هنفضل قاعدين على الـ7% بس لحد امتى؟"

"بنبي مدينة في كل محافظة بالصعيد شرق النيل.. وأخرى بالغرب"

كتب:

محمد مجدي
02:28 م | السبت 12 سبتمبر 2020
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية المدن الجديدة التي تعمل عليها الحكومة في كل المحافظات، قائلاً: "لحد أمتى هنفضل قاعدين على الـ7% بس من أراضينا".

وأضاف "مدبولي"، ردا على استفسارات رؤساء التحرير وكبار الكتاب والإعلاميين على هامش زيارته لمحافظة القليوبية، اليوم، أننا متواجدين على مساحة الـ7% منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال كنا 20 مليون نسمة منذ 60 سنة على نفس الـ7%، واليوم أصبحنا 100 مليون نسمة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة أولت اهتمام خاص بمحافظات الصعيد في عمل المدن الجديدة، مضيفا: "في كل محافظة في الصعيد هتلاقي مدينة على الأقل في الشرق، وأخرى في الغرب".

وتابع: "في أسيوط مثلاً هناك أسيوط الجديدة شرق النيل، ومدينة ناصر غرب النيل، وهو الأمر الموجود في سوهاج وقنا وكل محافظات الصعيد".

واستطرد: "بدل المدينة الواحدة الجديدة، فيه اتنين وتلاتة، وده مش للسكن بس، لا فيها كل حاجة".

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