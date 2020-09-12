مدبولي عن المدن الجديدة: "هنفضل قاعدين على الـ7% بس لحد امتى؟"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية المدن الجديدة التي تعمل عليها الحكومة في كل المحافظات، قائلاً: "لحد أمتى هنفضل قاعدين على الـ7% بس من أراضينا".

وأضاف "مدبولي"، ردا على استفسارات رؤساء التحرير وكبار الكتاب والإعلاميين على هامش زيارته لمحافظة القليوبية، اليوم، أننا متواجدين على مساحة الـ7% منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال كنا 20 مليون نسمة منذ 60 سنة على نفس الـ7%، واليوم أصبحنا 100 مليون نسمة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة أولت اهتمام خاص بمحافظات الصعيد في عمل المدن الجديدة، مضيفا: "في كل محافظة في الصعيد هتلاقي مدينة على الأقل في الشرق، وأخرى في الغرب".

وتابع: "في أسيوط مثلاً هناك أسيوط الجديدة شرق النيل، ومدينة ناصر غرب النيل، وهو الأمر الموجود في سوهاج وقنا وكل محافظات الصعيد".

واستطرد: "بدل المدينة الواحدة الجديدة، فيه اتنين وتلاتة، وده مش للسكن بس، لا فيها كل حاجة".