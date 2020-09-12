عاجل.. "مدبولي": سنسمح بارتفاع المباني في الريف من أرضي لـ3 أدوار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستدرس في الفترة المقبلة عدداً من البدائل لتتاح أمام المزارع، وأهالينا في القرى لتضمن الوفاء باحتياجات توفير أماكن لسكن أبنائهم بدلاً من التعدي على الأراضي الزراعية.

وأضاف "مدبولي"، رداً على استفسارات من رؤساء التحرير وكبار الكتاب والإعلاميين على هامش زيارته لمحافظة القليوبية اليوم، أن البدائل ستتضمن السماح بالارتفاع بالمنزل داخل القرية بدلاً من دور أرضي فقط، لتصبح دور أرضي و3 أدوار.

وأوضح أن ذلك سيكون حل مناسب أمام المواطن بدلاً من أخذ قيراط أرض بجوار منزله للبناء عليه ليسكن فيه أولاده؛ فسيتم السماح بـ"الطلوع من الأرضي لـ3 أدوار".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عقب الانتهاء من دراسة تلك الإجراءات ستعلن بشكل واضح على الرأي العام.