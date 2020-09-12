عاجل.. مدبولي: كانوا بيقولوا على 6 أكتوبر مدينة أشباح.. شوفوها بقت فين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ البعض كانوا يصفون المدن الجديدة مثل "القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشروق، والعبور، والعاشر من رمضان، والسادات، والشيخ زايد" أنَّها "مدن أشباح".

وأضاف مدبولي، رداً على استفسارات رؤساء التحرير وكبار الكتاب والإعلاميين على هامش زيارته لمحافظة القليوبية اليوم، أنَّ تلك المدن الآن تنبض بالحياة؛ فمثلاً مدينة العاشر من رمضان يتواجد فيها أكثر من مليون نسمة من السكان.

وتابع رئيس الوزراء: "لو متعملتش التجمعات السكنية الجديدة دي.. الناس دي كلها كانت هتروح فين"، مشيراً إلى أنَّ الحكومة تخرج حالياً "برة الوادي الضيق".