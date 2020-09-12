تعافى 323 حالة من مصابي "كورونا" بمستشفى "صدر قنا"

أعلن سكرتير عام محافظة قنا، كمال شلبي، تعافي 323 حالة من المصابين بفيروس "كورونا"، وخروجهم من مستشفى الصدر بمدينة قنا، بعد تماثلهم تماماً للشفاء، منذ تجهيز المستشفى لعزل حالات الإصابة بالفيروس المستجد حتى اليوم.

وترأس "شلبي" اللجنة المختصة بالمرور على المستشفيات، حيث قامت اللجنة اليوم بالمرور على مستشفى الصدر لمتابعة سير العمل، ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض، والتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية.

وكشف سكرتير عام المحافظة أن 323 مصاباً بفيروس "كورونا" غادروا مستشفى الصدر، منذ تحويله إلى مركز لفرز وعزل المصابين بالفيروس، مؤكداً أن معدلات الشفاء في تزايد مستمر، حيث لا يوجد سوى حالة إيجابية واحدة بالمستشفى، تتلقى العلاج وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة.

وقد تفقّد أعضاء اللجنة، خلال جولتهم، أقسام الصيدلية والمعمل والمطبخ والمخازن، حيث تم التأكد من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين، طبقاً للمقننات، وكذا التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات وأدوات الوقاية، والحفاظ على مستوى النظافة بالمستشفى، كما تم التأكد من توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل، وكذا الأدوية والأمصال وكافة أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس "كورونا"، وبكميات كافية، كما تمت مراجعة موقف حضور وانصراف العاملين بالمستشفى.