أخبار البنوك.. الشروط المطلوبة للحصول على قرض السيارة

يسعى الكثيرون إلى الحصول على سيارة لتكون خاصة بهم، وتساعدهم على التنقل بسهولة وقضاء المشاوير الشخصية والعائلية أو للذهاب بها إلى العمل، وتوفر العديد من البنوك خدمة الحصول على قرض السيارة للتسهيل على المواطنين ذلك، وتستعرض "الوطن في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك، الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة في عدد من البنوك.

بنك أبو ظبي الإسلامي

برنامج تمويل الموظفين

مزايا قرض السيارة

- تمويل يبدأ من 20 ألف ويصل قيمة التمويل إلى 3 ملايين جنيه مصري، في حالة إذا كان العميل يقترض بضمان مبلغ مالي تم إيداعه بالبنك.

- ويصل إلى مليون جنيه حال عدم وجود مبلغ مالي للعميل في البنك.

- تتراوح قيمة المقدم بين 15% و20 %من قيمة القرض.

- أسعار فائدة تنافسية طبقا لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية.

- تصل فترة سداد قيمة القرض إلى 5 سنوات.

المستندات المطلوبة

- طلب تمويل شراء السيارة يتم استيفاؤه من فرع البنك.

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل تكون سارية.

- صورة من جوتز السفر للأجانب تكون سارية.

- بيان يعرض سعر السيارة من موزعين السيارات المعتمدين لدى البنك.

- شهادة معتمدة ببيان مفردات الراتب الشهري أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.

برنامج تمويل أصحاب الأعمال

مزايا قرض السيارة

- تصل قيمة التمويل إلى 700 ألف جنيه.

- فترة فترة سداد قيمة القرض إلى 5 سنوات.

- تبلغ قيمة المقدم 25% من قيمة السيارة.

- نسب ربح تنافسية طبقاً لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية.

- تصل نسبة عبء الديون 30% من قيمة القرض.

المستندات المطلوبة

- طلب تمويل شراء سيارة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

-عرض سعر للسيارة من موزعين السيارات المعتمدين لدى البنك.

- كشف حساب بنكي لـ 6 أشهر سابقة.

- سجل تجاري حديث لرجال الأعمال.

- ترخيص مزاولة المهنة لذوي المهن الحرة.

بنك القاهرة

الشروط المطلوبة

- ألا يقل مبلغ القرض عن 15 ألف جنيه وألا يزيد عن 50 ألف جنيه.

- أسعار الفائدة متناقصة تبدأ من 18.5% وتصل إلى 30% من قيمة المبلغ المقترض.

- أن تتراوح فترة السداد بين 12 شهرا وحتى 7 سنوات، عدا السيارات الصيني، إذ تصل فترة السداد إلى 5 سنوات كحد أقصى.

- سداد مقدم لا يقل عن 20% من قيمة القرض.

- ألا يقل سن العميل عن 21 عاما.

- أن يكون الحد الأدنى للدخل 1500 جنيه مصري.

- أن يكون العميل قضى عام كامل في جهة العمل الحالية حال إذا كان موظفا حكوميا.

- أن يكون قضى عامين في جهة العمل الحالية في حالة أصحاب المهن الحرة.

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل وتكون سارية.

- إيصال مرافق حديث الإصدار "كهرباء أو ماء أو غاز".

- بيان مفردات مرتب صادر من جهة العمل.

البنك العربي الأفريقي

مزايا الحصول على قرض السيارة

- الحد الأدنى للتمويل 22 ألف جنيه مصري ويصل الحد الأقصى مليون ونصف.

- تمويل حتى 3 سيارات للعميل الواحد على أن يجرى الاستيفاء بمعايير الدخل.

- مرونة في مدة سداد التمويل تصل إلى 84 شهرا و7 سنوات، بمقدم يبدأ من 10% من قيمة السيارة.

- تأمين مجاني على الحياة طوال فترة التمويل.

- أسعار فائدة متميزة.

- مجموعة متنوعة من شركات التأمين للاختيار من بينها.

- إمكانية تأجيل القسط حتى 3 مرات في السنة.

- لا يلزم توكيلا ويتم ترك نسخة مفتاح بالبنك.

- لا حاجة لضامن.

شروط الحصول على قرض السيارة

- فتح حساب في البنك العربي الأفريقي الدولي.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

- ألا يقل السن عن 21 عاما، وألا يزيد على 64 عاما عند تاريخ انتهاء التمويل.

- أن يكون العميل جرى تعيينه على الأقل لمدة 6 أشهر في المكان الحالي الذي يعمل به.