أخبار البنوك.. طريقة الحصول على وديعة ذات عائد ثابت من بنك بلوم

يقدم بنك بلوم عدد من الخدمات المختلفة لعملائه ما بين القروض المختلفة، حسابات الإدخار، والودائع الذهبية والذكية وذات العائد الثابت.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، ضوابط الحصول على الودائع ذات العائد الثابت من بنك بلوم مصر، والأوراق المطلوبة، كالتالي:

ضوابط الحصول على وديعة ذات العائد الثابت من بنك بلوم

الوديعة متاحة بالجنيه المصري والعملات الأجنبية الرئيسية الأخرى.

تقدم الوديعة للأفراد والشركات.

الحد الأدنى لشراء الوديعة الذهبية 1000 جنيه مصري.

الوديعة تبدأ من أسبوع حتى سنة واحدة.

الفائدة الأسبوعية للوديعة 5.25%، والفائدة الشهرية 6.50%، وفائدة الشهرين 6.75%، وفائدة الـ3 شهور والـ6 شهور والـ9 شهور 7%، وفائدة الـ12 شهر 7.25%.

تدفع الفائدة في نهاية فترة الإيداع التي يحددها العميل.

يمكن إضافة الفائدة إلي الحساب الجاري الخاص بالعميل أو إلى حساب اﻹدخار، ويمكنك سحبها باستخدام بطاقة الخصم المباشر كما يمكن الحصول على قرض بضمان الوديعة الخاصة بك.

الأوراق المطلوبة للحصول على وديعة ذات العائد الثابت من بنك بلوم

وحدد بنك بلوم الأوراق المطلوبة كالتالي:

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- إثبات مفردات مرتب.

- إيصال خدمات حديث.