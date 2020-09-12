صرف الدفعة 142 من قروض مشروعات الشباب دون فوائد بالدقهلية

وافق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 142 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة أغسطس 2020، بإجمالي 463 ألف جنيه موزعة على 8 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال مختار، في بيان، إن عدد من استفادوا من الدفعة الجديدة 29 شابًا وفتاة "15 من الذكور- 14 من الإناث"، لإقامة مشروعاتهم، مشيرًا إلى أنه بذلك يصل إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 87 مليونًا و965 ألف جنيه استفاد منها 11725 شابًا وفتاة (5632 ذكور - 6093 إناث).

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذي عرضته زينب الأمشاطي مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.