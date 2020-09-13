حظك اليوم الأحد 13-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج الفلكية على دائرة البروج إلى 12 برجًا تخلف فيما بينها في الصفات، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تمهل ولا تقدم على أمور غير مضمونة النتائج وكن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تتمالك أعصابك لتدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات مما يجعلك أكثر انفتاحا واستعدادا للنقاش بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم تبدو متفائلا وهادئا وتتعامل بود مع من تحب، وتتبادل المعرفة وحلو الحديث مع الأخوة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران اليوم في منزلي المال مما يجعلك تميل للتشوش والتبذير وعليك أن تراجع جيدا خطواتك وتتحكم في نفقاتك وقراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

من المهم أن تخطط جيدا وتدرس قبل أي خطوة وأي قول وحاول أن تتصرف بكياسة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يتحسن ويمنحك اليوم حظا كبيرا وقد تمضي الأمور كما تخطط لها.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك مما يجعلك تتلقى كلمات المديح والإعجاب خاصة من الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان الراحل عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

التنافر بين القمر وزحل في منزلي الصحة يطالبك ألا تبدد جهودك، وحاول أن توظفها فيما يعود عليك بالفائدة واعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم تجنب الفخر والزهو بنفسك ولا تعلن أخبارك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هدى سلطان، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

يقف بجانبك الأصدقاء وقد تجمعك بهم مشاريع واعدة ويملئُك الحماس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

عاطفيا: الشمس في برجك تمدك بطاقة عاطفية وذلك كفيل بتحويل الأحلام لواقع ملموس.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إنعام سالوسة، ويوافق تاريخ ميلادها 9 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك ألا تتعجل الأمور وأن تهتم بالتفاصيل كي تتفادى مشاكل ترهقك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

عليك أن تصبر ولا تبتعد عن الأهل والأحباب لمجرد شعورك بعدم الرضا عنهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

يحالفك الحظ والكواكب تعمل لصالحك وفي الأفق فرص ومفاجآت سارة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمدك بالخيال الخصب، ويحفز قدرتك على التحليل والاستنتاج.

ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران بمنزلي المال، وعليك وضع ميزانية محددة لتتغلب على المتاعب ويجب أن تغذي عقلك بكل المعلومات المتاحة ولا تتكاسل.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، فينوس وعطارد داعمان ويمدانك بالسحر واليقظة ويساعدك ذلك أن تحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. حافظ على حقوقك وحاول أن تكون متماسكا وتأن في أقوالك وردود أفعالك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك، وعليك بالصبر مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران في منزلي الصحة، وعليك أن تنظم جهودك ولا تبعثر طاقتك لتوظف جهودك في مسار سليم.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

قد تكون هناك ضغوط كبيرة، ويجب أن تنظم أفكارك لتتقدم نحو من تحب بخطى ثابتة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمري، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

يدفعك الوضع الفلكي لمعالجة الروتين بالتجديد، وتنجح في توطيد أواصر المحبة مع من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في منزل الحب يمدك بدفء المشاعر، ويمنحك ذلك استعدادا للتسامح ولإصلاح علاقتك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.