حظك اليوم السبت 12-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس لديه قدرة على التنقل والسفر من مكان لآخر باستمرار، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تنافر القمر والمشتري في منزلي المال يطالبك اليوم بتجنب المغامرة مهنيا وماليا وتجاريا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تراجع قرارتك وأقوالك قبل أن تتفوه بها.

ومن أبرز مشاهير برج القوس علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادهم 26 نوفمبر.