يزن السيد: خالد النبوي مغرور وأخلاق الفنانين السوريين أفضل من المصريين

أعرب الفنان السوري يزن السيد، عن استيائه الشديد من تعاونه مع الفنان خالد النبوي في مسلسل "ممالك النار"، قائلًا: "مغرور.. ومش بيسلم علينا في الكواليس.. واستغربت جدًا من سلوكياته".

وروى "يزن" خلال حواره مع الإعلامي هشام حداد، ببرنامج "راحت علينا"، كواليس المشاهد التي جمعته بـ"النبوي" في "ممالك النار"، قائلًا: "كان عندي تصوير معاه في تونس.. بنعمل بروفة النهاردة والتصوير يكون تاني يوم.. وفوجئت يوم التصوير إن جزء كبير من حواري تم تغييره.. ولما سألت قالوا لي أن ذلك يرجع إلى رؤية خالد النبوي.. لما شفته قلت له لو عملت حاجة في حواراتي تاني هيكون فيه مشكلة".

وأضاف: "مرة تانية، كان عندنا تصوير، وأنا كنت جاهز وقالوا لي اتفضل ع التصوير.. فوجئت بأنهم طلبوا مني الانتظار لمدة 3 ساعات لأن خالد النبوي لديه رغبة بارتداء ملابس معينة.. اتعصبت وقلعت هدوم التصوير وطلبت أشرب مياه وشاي وقتها ومصورتش إلا لما قررت أنا اللي أصور.. خالد نفسيته سيئة".

وأكد يزن السيد، أن نجوم سوريا ولبنان لم يفعلوا هذه السلوكيات إطلاقًا، قائلًا: "أخلاقنا أحسن من الفنانين المصريين بكتير.. نجوم سوريا مش بيتعاملوا بالطريقة دي إطلاقًا".

المسلسل تم عرضه مؤخرًا ويدور حول قصة آخر سلاطين المماليك "طومان باى"، ويناقش موضوع الصراع العثماني المملوكي، وأثره في تغيير منطقة الشرق الأوسط، من خلال توثيق الحِقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بداية القرن السادس عشر.

"ممالك النار" من بطولة خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كندة حنا، عبد المنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، رامز أسود.